Celular ligado à tomada causa incêndio em apartamento no bairro do Esplanada, em João Pessoa

Um incêndio destruiu um apartamento na madrugada desta terça-feira (29), no bairro do Esplanada, em João Pessoa. Vizinhos perceberam as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

No local, as equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas.

Duas vítimas foram socorridas para unidades hospitalares por inalação de fumaça.

De acordo com o relato de testemunhas, o incêndio começou por um celular ligado à tomada estourar enquanto carregava em cima da cama.

O proprietário do apartamento poderá solicitar uma perícia técnica para identificar a causa das chamas.

clickpb