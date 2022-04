Chacina de Marcação: jovem recebe alta hospitalar e homem e adolescente seguem internados após atentado em saída de festa; seis foram mortos

Uma jovem de 20 anos já recebeu alta e dois homens, um rapaz de 21 anos e um adolescente de 15 anos, estão internadas com quadro de saúde estável. O menor, inclusive, passou por cirurgia. Homem levou tiro de raspão no braço e não precisou nem ser hospitalizado. Ele perdeu quatro pessoas da mesma família. Um dos sobreviventes da chacina registrada na noite deste domingo (10) no município de Marcação, no Litoral Norte da Paraíba, falou sobre como se deu todo o crime. O homem destacou que só sobreviveu porque se fingiu de morto e que os homens já chegaram atirando. “Só mandavam tudinho se abaixar. Eu só lembro que eu me deitei no chão. Ele atirou em mim e eu fingi que morri. Depois eles saíram atrás dos outros. Eu aproveitei e corri”, relembra o sobrevivente. Ele não foi identificado por questões de segurança e disse não saber o que motivou o crime. Na casa onde aconteceu o crime, localizada na Aldeia Caieira, localizada em terras indígenas Potiguara, estavam pouco mais de dez pessoas que tinham chegado de uma festa e continuavam a beber no local. De repente, um grupo de homens encapuzados saíram de um matagal pouco antes da meia-noite com espingardas calibre 12 e revólveres calibre 38. Tudo aconteceu de forma muito rápida. Parte das pessoas tentaram fugir para o mato, parte correu para dentro da casa. O homem foi um desses. O sobrevivente é da mesma família em que era a maior parte dos mortos. Eram parente dele Adriana Gomes da Silva (41 anos), Fabiana Firmino da Silva (idade não revelada), Maria Clara Gomes Barbosa e Eduardo Gomes (13 anos). Fabiana estava grávida e era a única não-indígena entre os mortos. Além desses quatro, morreram ainda os também indígenas Douglas Fidelis Vasconcelos (19 anos) e José Rodolfo dos Santos Justino (15 anos). Outras seis pessoas, sendo quatro homens e duas mulheres, ficaram feridas. O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, contudo, informou que apenas duas pessoas deram entrada na unidade, uma adolescente de 15 anos e um homem de 21 anos. As polícias Civil e Militar dizer que a casa funcionava como ponto de tráfico de drogas. A suspeita é de que o local estava no centro de uma disputa por território de tráfico de drogas.

Fonte: G1/clickpb

