Chega ao município de Borborema o Programa “Tá na Mesa”

O município de Borborema recebeu nesta segunda-feira, 8 de agosto, o Programa “Tá na Mesa”, que tem como objetivo principal promover assistência alimentar aos segmentos mais vulneráveis da população, por meio da distribuição de refeições saudáveis, e de fomentar as economias locais, com a contratação de restaurantes dos municípios contemplados para o fornecimento das marmitas.

O referido Programa é de iniciativa do Governo do Estado, em parceria com os municípios paraibanos, que oferece almoço a R$ 1,00 (um real), que é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (Sedh), responsável pela contratação das empresas fornecedoras e pelo disciplinamento da execução do programa.

A distribuição dos alimentos está sendo feita no Conjunto José Amâncio Ramalho, na Rua Gilberto Laurentino da Silva. O Programa será de segunda à sexta, a partir das 11h, a atenderá, diariamente, 200 (duzentas) pessoas.

A prefeita do município, Gilene Cândido, agradeceu a parceria ao Governo do Estado e enfatizou a importância do Programa para toda Paraíba e, em especial, para o município de Borborema. De acordo com a prefeita, essa é uma ação que vai beneficiar diversas famílias borboremenses.

O Projeto Tá na Mesa foi criado com o objetivo de melhorar as condições nutricionais das famílias em condição de pobreza, dos trabalhadores informais e da população em situação de vulnerabilidade social de insegurança alimentar e de fomentar a rede de comércio de alimentação dos municípios da Paraíba, bem como toda a cadeia de abastecimento e fornecimento de suprimentos, a exemplo de produtores rurais e orgânicos, produtores de descartáveis, rede atacadista de distribuição de alimentos e outras atividades afins.

Da Assessoria

Prefeitura de Borborema

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram