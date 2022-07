Cheques e R$ 27 mil em espécie: polícia faz busca na casa de Tirullipa

A coluna LeoDias descobriu que, a pedido do Ministério Público de São Paulo, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do humorista Tirullipa, em Alphaville, São Paulo, na última quarta-feira (13/7), devido à investigação de um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que configura lavagem de dinheiro.

Foram apreendidas quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil, R$ 27.601 (vinte e sete mil e seiscentos e um reais) em notas de dinheiro, quatro agendas com anotações, duas folhas com vários nomes de pessoas distintas, uma folha manuscrita a caneta constando o nome de nascimento de Tirullipa, Everson de Brito Silva, e informações a serem incluídas em seu Imposto de Renda, anotações sobre despesas com aluguel e condomínio, um aparelho celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.

Procurada pela coluna LeoDias, a assessoria de imprensa do humorista não nos atendeu para falar sobre o assunto. O espaço segue aberto para ele e sua equipe se manifestarem.

