As chuvas caídas na tarde deste sábado (14), na cidade de Guarabira, Agreste paraibano, provocaram a queda de parte do muro do hospital Regional da cidade. A Informação é de que o muro necessita de reparos, e isso pode ter sido o fator preponderante para a queda.

A lama que estava represada na parte interna do muro desceu e atingiu algumas casas de ruas próximas ao hospital.

Veja mais imagens!

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...