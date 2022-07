As chuvas caídas na Região do Agreste paraibano neste final de semana provocaram alguns transtornos. Na cidade de Cuitegi, dois postes foram derrubados no sítio Gameleira, zona rural. De acordo com moradores, A queda dos postes provocaram a falta de energia elétrica por algumas horas.

A energisa já notificada do problema mas ainda não fez a remoção nem a substituição.

