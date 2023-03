Chuvas fortes devem continuar na Paraíba, afirma instituto

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou a previsão do tempo para esta segunda (20) e terça (21), com grandes chances das chuvas fortes continuarem em grande parte das cidades da Paraíba. O novo comunicado aponta situação de perigo (alerta laranja) para uns municípios e perigo potencial (alerta amarelo) para outros.

Para os municípios com alerta amarelo, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. As precipitações devem ser acompanhadas por ventos de até 60 km/h. Já as regiões com alerta laranja, a previsão é de chuvas com 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia.

Além disso, Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e incidência de raios. É possível conferir a lista de municípios no site do Inmet.

