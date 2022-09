Circuito de segurança flagra homens roubando carro na Zona Sul de João Pessoa

Nas imagens é possível ver que por volta as 05:23 da manhã um homem sai pelo portão de sua residência enquanto seu veículo está estacionado em frente a casa, com as portas abertas, no meio da rua.

Câmeras de segurança flagraram um roubo a veículo na manhã de hoje (02), no bairro do José Américo, zona sul de João Pessoa. Nas imagens é possível ver que por volta as 05:23 da manhã um homem sai pelo portão de sua residência enquanto seu veículo está estacionado em frente a casa, com as portas abertas, no meio da rua.

Dois elementos vestidos capuzes chegam e um deles mostra uma arma de fogo para a vítima. A dupla entra no carro e foge. Conforme pode ser observador pelo circuito de segurança da residência, a ação dura menos de 10 segundos.

