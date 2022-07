Circuito Junino: VII FEQUAJAC acontece neste sábado (02), na cidade de Jacaraú.

A sétima edição do Festival de Quadrilhas de Jacaraú – FEQUAJAC – acontecerá neste sábado (02), evento que faz parte do Circuito Junino e do Arraiá do Interior.

O festival terá a participação de dezenas de quadrilhas, contando com a presença de quadrilhas que foram destaques em concursos de etapas estaduais.

Será distribuído um total de R$6.500 reais em prêmios, onde premiará os três melhores lugares das quadrilhas, o melhor marcador, o melhor casal de noivos e o casal rei e rainha do milho. Cada quadrilha terá 25 minutos para realizar a sua apresentação.

O retorno do festival é ansiosamente aguardado não apenas pelos quadrilheiros como também por toda a população.

A competição é um show de interpretação, sincronização, glamour e muito brilho de todas as quadrilhas.

A contagem regressiva já começou e que o forró das quadrilhas encante a todos com sua alegria, temáticas, empolgação e diversão.

