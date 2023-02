Clássicos estaduais: Palmeiras é favorito contra o Corinthians; Botafogo leva vantagem sobre o Vasco

Os campeonatos estaduais de Rio e São Paulo estão entrando nas rodadas finais para a fase decisiva. Nesta semana, dois clássicos locais agitam quatro torcidas: o Corinthians enfrenta o Palmeiras no derby da capital paulista, e no Cariocão, o Botafogo enfrentará o Vasco. A Betfair,especialista em cálculos de probabilidades esportivas, aponta quem são os favoritos para vencer os confrontos do eixo Rio-SP.

Nesta quinta-feira (16), a NeoQuímica Arena receberá o derby entre Corinthians e Palmeiras, fechando a nona rodada do Paulistão. Com o Verdão disparado na liderança da tabela geral de classificação com 20 pontos, o Timão chega na partida após dois placares negativos, empate diante da Portuguesa e derrota para o São Bernardo.

A Betfair projetou o clássico mostrando que as chances da vitória no Derby Paulista são favoráveis para o Palmeiras com 40% (odd de 2.3) de probabilidade; já a chance do Corinthians vencer em casa é de 30% (3.0), o Derby terminar empatado fica em 30% (3.0).

Na opinião de Rivaldo, embaixador da Betfair, o clássico deve ter o time visitante como vencedor. “O Palmeiras continua em grande forma dominando o Campeonato Paulista. O time segue muito bem entrosado e isso vem permitindo prolongar sua invencibilidade em 2023. O Corinthians não vem jogando tão bem e tem demonstrado alguma irregularidade, mas vai querer ser o primeiro time a vencer seu rival nesta temporada dentro da sua casa”, avaliou o craque à Betfair.

“Espero um jogo bem pegado. Ainda assim, vejo o Palmeiras com algum favoritismo e até arriscaria numa vitória do Verdão por 2 a 1”, completou Rivaldo.

No clássico carioca, o Vasco da Gama enfrenta também nesta quinta-feira (16) o Botafogo no Estádio do Maracanã, em jogo atrasado pela terceira rodada do Cariocão. Com um retrospecto negativo nos últimos clássicos, o Cruz-Maltino terá a oportunidade de encerrar uma série de nove duelos estaduais sem vencer, a última partida vencida pelo Vasco foi na final da Taça Rio de 2021, quando venceu o próprio Botafogo por 1 a 0.

Neste período, o Vasco perdeu duas vezes para o Fluminense, três para o Flamengo e quatro para o rival desta quarta-feira. A análise da Betfair aponta que o Botafogo deverá manter o jejum do Vasco. São 36% (2.5) de chances do Fogão vencer, contra 34% (2.7) do Vasco ganhar no Maracanã. A probabilidade de empate é de apenas 30% (3.0).

O Embaixador da Betfair comentou também sobre o clássico do Cariocão: “Hoje, o Botafogo é um time mais estabilizado enquanto o Vasco chega da Série B. Mas o fator local também pesa nesse tipo de jogo e pode equilibrar uma partida onde eu não vejo um favorito. Por isso, vou num empate de 1 a 1 entre rivais cariocas”, concluiu Rivaldo na entrevista à Betfair.

Chances de títulos em São Paulo e no Rio de Janeiro

No Campeonato Paulista, o Palmeiras é o clube com maior chance de conquistar o título estadual em 2023: São 38% (odds de 2.5) de acordo com a Betfair, o segundo colocado neste ranking é a equipe adversária no Derby, o Corinthians, com 19% (5.0).

Palmeiras 37% (odd de 2.5: para cada real apostado, o torcedor receberá R$2,50 caso o resultado se confirme)

Corinthians 18% (odd de 5.0)

São Paulo 16% (odd de 5.5)

Red Bull Bragantino 11% (odd de 9.0)

Santos 7% (odd de 14.0)

São Bernardo 6% (odd de 15.0)

Botafogo 3% (odd de 26.0)

Os demais clubes possuem menos de 2% de chance de conquistar o título.

A casa de apostas esportivas também analisou o Cariocão. E o Fogão, líder do campeonato com 20 pontos, aparece na terceira posição de probabilidade de levantar a taça: – São 15% de ser campeão, contra apenas 10% do Vasco.

Flamengo 50% (odd de 1.75: para cada real apostado, o torcedor receberá R$1,75 caso o resultado se confirme)

Fluminense 23% (odd de 3.75)

Botafogo 15% (odd de 6.0)

Vasco 10% (odd de 8.0)

Os demais clubes possuem menos de 2% de chance de conquistar o título.

Betfair é a patrocinadora oficial de apostas do Palmeiras

Em 2022, o Palmeiras anunciou a Betfair como sua patrocinadora oficial de apostas. A Betfair leva a exposição máster na camisa da equipe feminina do clube e em todos os conteúdos digitais oficiais exclusivos da Sociedade Esportiva Palmeiras no futebol feminino e masculino.

O acordo compreende uma entrega inédita e pioneira de artigos digitais em todas as plataformas do clube. Após o contrato de patrocínio, o clube conquistou dois títulos expressivos com o time feminino. Em 2022, o Palmeiras levou para casa o título do Campeonato Paulista Feminino e da Libertadores da América, disputada no Paraguai.

Sobre a Betfair

Uma das maiores provedoras de apostas esportivas on-line do mundo, a Betfair é patrocinadora oficial das equipes do Cruzeiro e do Palmeiras. A empresa, fundada em Londres (ING) no ano de 2000, foi pioneira na oferta de apostas peer-to-peer (Betfair Exchange) e gerencia um conjunto completo de apostas esportivas, eventos de entretenimento e produtos de jogos on-line para mais de quatro milhões de clientes maiores de 18 anos em todo o mundo. Graças à sua tecnologia de ponta, a plataforma oferece um amplo catálogo de produtos que permite apostar com suas próprias cotas e cotas oferecidas por outros usuários. A Betfair está licenciada para operar apostas on-line e outros jogos em 19 países, incluindo Espanha, Itália, Malta, Colômbia e Grã-Bretanha.

