Cláudia Leite é obrigada a encerrar show mais cedo em Caruaru

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura de Caruaru prevê que nas sextas-feiras, nos sábados e nos dias 23 e 24 de junho de 2022, os festejos realizados no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga devem ser encerrados até as 2h da manhã; nos demais dias da semana e aos domingos, até a meia-noite. O TAC foi firmado no dia 4 de maio.

O g1 Caruaru solicitou à Prefeitura de Caruaru um posicionamento sobre os atrasos das apresentações, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Por meio de nota, a assessoria de Claudia Leitte informou ao g1 que “o que aconteceu foi que o evento teve atrasos no início da noite e isso impactou diretamente no show de Claudia, que teve que ser encerrado antes, por problemas internos da organização”.

‘Arrasada’

Os atrasos

A Orquestra de Pífanos, que não iniciou o show no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga às 20h, como o divulgado inicialmente pela organização do evento, estava no local no horário previsto, mas precisou aguardar a autorização da prefeitura para começar a apresentação.