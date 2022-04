Cliente de agência bancária do Centro de Guarabira, é assaltada

As 13:26h Nossa redação recebeu a informação de que uma pessoa foi vítima de tentativa de assalto em frente à agência do Banco Bradesco, localizada na avenida Dom Pedro II, no centro da cidade de Guarabira, Agreste Paraibano. Segundo informações da Polícia Militar, o elemento tentou tomar a bolsa da vítima, Eli Rato, uma comerciante conhecida na cidade, que há muito tempo é revendedora de gás de cozinha.

Ela estava acompanhada de um sobrinho, que entrou em luta corporal com o assaltante e acabou sendo baleado no ombro, por um dos criminosos. Ele foi levado para o hospital regional.

Lojistas próximas à agência, ouviram barulhos parecidos com disparos de arma de fogo.

