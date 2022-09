Clientes confundem turma de crossfit com arrastão e fogem de bar em Recife

Clientes de uma cervejaria confundiram praticantes de crossfit com criminosos em Recife no último sábado. Os consumidores levantaram de suas cadeiras, na calçada, e começaram a fugir desesperados assim que viram os atletas se aproximando correndo.

O caso aconteceu na Alphaiate Cervejaria, situada na zona sul da capital pernambucana, por volta das 21h. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da confusão.

O vídeo começa com os clientes sentados e consumindo normalmente nas mesas instaladas dos dois lados da calçada, com a passagem dos pedestres no meio. Pouco depois, aparecem pessoas correndo.

Em seguida, os consumidores se levantam e passam a fugir assustados, deixando pertences, bebidas e comidas nas mesas. Na correria, algumas mesas e cadeiras são derrubadas.

Mas não se tratava de um arrastão. Na verdade, havia uma turma de crossfit correndo pela calçada. O fim do vídeo mostra alguns atletas passando de camisa regata.

Procurado pelo EXTRA, o estabelecimento confirmou a autenticidade do vídeo. A funcionária do bar explicou que tudo aconteceu muito rápido e que, logo depois de abandonarem suas mesas, os clientes voltaram para o restaurante rindo e conversando sobre o que tinha acontecido. Não houve prejuízos materiais.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social confirmou que “não houve arrastão em toda a extensão da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife”, inclusive na área onde fica a Alphaiate Cervejaria.

“No vídeo que circula nas redes, há um mal-entendido ou falso alarme por parte dos clientes, sem ter sido constatada, tanto pelas câmeras de videomonitoramento como pelas equipes do 19º Batalhão, que estiveram no local e arredores na noite do dia 17 de setembro (sábado), qualquer ocorrência de roubo ou furto”, diz o comunicado.

De acordo com a secretaria, as denúncias feitas por telefone dando conta de que acontecia um arrastão não foram confirmadas pela Polícia Militar.

“Contactados, proprietários e funcionários dos restaurantes na área não sabiam explicar o que motivou a movimentação dos clientes. Também não houve registro de queixa ou comparecimento de supostas vítimas à Delegacia de Boa Viagem”, finalizou a secretaria.

Segue a nota do estabelecimento

Sobre as imagens que circulam da calçada da Cervejaria Alphaiate no começo da noite do dia 17 de setembro, o estabelecimento informa que tudo não passou de um mal-entendido. Clientes se levantaram com pressa para dentro da casa e o movimento foi seguido por vários outros presentes.

Esclarecido que nada ocorria, em pouquíssimos minutos todos os presentes retornaram às suas mesas e seguiram com o atendimento.

EXTRA | extra.globo

