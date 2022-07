CNN suspende realização de debate entre candidatos à Presidência

A CNN Brasil suspendeu a realização do debate com os candidatos à presidência da República que estava programado para o dia 6 de agosto. A decisão foi tomada porque as campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não confirmaram as presenças de ambos.

Sem os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas realizadas por institutos de opinião, o encontro não refletiria o atual cenário da corrida presidencial.

A CNN reforça seu interesse em estimular o amplo debate entre os postulantes à presidência e considera fundamental que eles se comprometam com o comparecimento para prestar informações aos eleitores tendo como objetivo único o fortalecimento da democracia brasileira.

Em paralelo, a CNN analisa a possibilidade de formar um pool com veículos de comunicação de credibilidade para que o evento seja realizado. As premissas para a definição deste formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado.

Enquanto as negociações com partidos e veículos acontecem, a CNN segue com sua ampla cobertura eleitoral já programada.

Por CNN Brasil