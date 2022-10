Coca-Cola abre 60 vagas na Paraíba para o “Plano Verão”

A Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, abriu processo seletivo do “Plano Verão”, programa anual de contratações temporárias que visa reforçar a operação até o mês de dezembro, período em que há um aumento na demanda por bebidas durante a estação mais quente do país.

Na Paraíba, são 60 vagas, com oportunidades para auxiliar de entrega, promotoria de vendas, auxiliar de expedição, motorista de entrega, operador de empilhadeira, dentre outros.

A duração do trabalho é de 30 a 90 dias, com possibilidade de efetivação.

Os candidatos ao cargo de motorista devem ter Ensino Médio Completo, possuir CNH na categoria D e experiência na função. Para as funções de auxiliar de entrega e de expedição, o único requisito é possuir ensino fundamental completo. Além disso, todos os candidatos (as) devem ter idade acima de 18 anos.

Os candidatos podem se inscrever por meio da plataforma Gupy.

Para mais informações sobre estas e outras vagas, os interessados podem acessar o site.

