Colégio da Polícia Militar da Paraíba abre mais de 150 vagas para Ensino Fundamental e Médio; saiba como se inscrever

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (20), o edital de processo seletivo com 156 vagas para o Colégio da Polícia Militar Estudante Rebeca Cristina Alves Simões, localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. As inscrições para o ano letivo 2023 serão abertas no dia 14 de novembro e encerradas no dia 28 do mesmo mês e devem ser feitas no site da Polícia Militar da Paraíba.

São 60% das vagas serão destinadas aos filhos e netos de policiais militares da PMPB e 40% para ampla concorrência, conforme apurou o ClickPB. Os documentos exigidos constam no edital publicado no Diário Oficial do Estado, a partir da página 24.

Há vagas no 6º, 8º e 9º anos do ensino fundamental II e no 1º ano do ensino médio integrado aos cursos de Informática para Internet e de Programação de Jogos Digitais. Podem se inscrever estudantes nascidos entre 2007 e 2010. O ensino médio integrado ao curso técnico exige presença do aluno na escola nos turnos da manhã e da tarde.

No edital é informado que, “quando o número de inscritos for maior que o número de vagas oferecidas, a seleção se dará mediante sorteio público”.

A lista de inscritos será divulgada no dia 1º de dezembro. O sorteio público acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro. O resultado do sorteio será divulgado no dia 13 do mesmo mês. As matrículas serão feitas de 16 a 20 de janeiro de 2023. Haverá novas chamadas nos dias 23 e 30 de janeiro, caso haja sobra de vagas.

Vagas

Calendário



