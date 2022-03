Colégio Executivo suspende aulas na tarde desta sexta (25)

O colégio Executivo, informa aos pais e alunos, que as aulas do turno da tarde desta sexta-feira(25), foram suspensas em decorrência do falecimento de Ezaú Santos, marido da professora Elisabeth. A direção informa que as aulas voltarão normal na próxima segunda-feira.

