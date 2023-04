Colisão entre carro e caminhão deixa vítimas presas às ferragens entre Pirpirituba e Belém

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou dois homens feridos no início da tarde deste sábado (1º), na rodovia PB-073, entre os municípios de Belém e Pirpirituba, Brejo da Paraíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h, quando os veículos colidiram de frente. Dois homens, que seriam moradores de Guarabira, ficaram presos às ferragens e tiveram que ser removidos pelo Corpo de Bombeiros.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar, com fraturas nas pernas e escoriações no rosto, mas conscientes e orientadas. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Curtir isso: Curtir Carregando...