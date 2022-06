Foi registrado na tarde desta quarta-feira (1), um acidente envolvendo dois veículos, sendo um carro e uma motocicleta, na rodovia que liga Belém Bananeiras, Brejo paraibano.

O veículo celta se chocou com uma motocicleta que transportava piloto e passageiro. Ambos foram levados para o hospital de Trauma em João Pessoa, devido à gravidade dos ferimentos. As vítimas do acidente são se Roma, distrito de Bananeiras.

