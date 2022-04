Na manhã desta quarta-feia (27), por volta das 4h30, um registro de colisão entre veículos pesados, na rodovia PB-073, sentido saída de Pirpirituba para cidade de Belém, Agreste Paraibano. O acidente aconteceu após o segunda lombada depois do posto de combustíveis e, próximo. De acordo com as informações houve apenas danos materiais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...