Com 8,5 milhões de seguidores no Instagram, Alê Oliveira chega para reforçar a campanha de João no segundo turno

Com 8,5 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador Alê Oliveira chega para reforçar a campanha do governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) neste segundo turno das eleições. Em encontro com o gestor estadual nesta segunda-feira (17), o artista destacou a importância do envolvendo da juventude com a política, que representa um instrumento transformador de vidas.

“Eu represento não só a juventude, mas o povo que luta por uma vida melhor e fico muito feliz de estar com o governador. Com João, vamos ter muitas oportunidades porque com um político bom, as coisas acontecem. Por isso, peço a juventude que conheça as propostas de João e vamos todos juntos votando no 40”, disse Alê Oliveira.

João destacou o olhar atencioso do governador com a juventude e a alegria de contar com a colaboração de Alê Oliveira. “Os jovens têm muita força na construção de uma país e de um estado melhor e contar com esse envolvimento é muito importante na elaboração e de políticas públicas, cultura, e proteção social, que mudam a vida das pessoas”, falou.

O deputado federal eleito Mersinho Lucena (Progressistas) e o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra (PSB), acompanharam o encontro de João com Alê Oliveira.

