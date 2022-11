A Polícia Civil do Estado da Paraíba, através da Seccional de Itabaiana e de Sapé, a partir de um trabalho investigativo, com o apoio de Policiais Militares do 8 Batalhão da Polícia Militar (Itabaiana) e da 9 Companhia Independente da Polícia Militar (Sapé), deflagrou, na data de hoje, uma operação integrada na região de Gurinhem, com o intuito de cumprir alguns mandados de prisão na localidade.

.

Com a ação policial, as equipes apreenderam, em flagrante de ato infracional um adolescente, com 17 anos, supostamente do Estado de Pernambuco, naquela localidade.

.

Em seu poder, foram arrecadados e apreendidos: uma espingarda calibre 12, munições, de igual calibre, balança digital de precisão, além de substâncias semelhantes às psicotrópicas, popularmente conhecidas por “maconha” e “crack”.

.

O adolescente foi autuado e se encontra na sede da Delegacia Seccional à disposição do poder judiciário.

.

A partir de tal trabalho investigativo, já se sabia que o dito adolescente integra uma associação criminosa e a espingarda, apreendida em seu poder, foi utilizado em outros crimes. A Polícia Civil irá se certificar e trabalhará para elucidar outros crimes perpetrados por essa associação criminosa.

