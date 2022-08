Com a presença de Geraldo Alckmin, PSB realiza convenção nesta sexta para homologar a candidatura de João à reeleição

Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza, nesta sexta-feira (5), convenção estadual para homologar a candidatura à reeleição do governador João Azevêdo. O evento acontece a partir das 16h, na casa de eventos Forrock, em João Pessoa, e contará com a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula (PT).

Na convenção desta sexta, também será homologada a candidatura da deputada estadual e ex-prefeita de Pombal, Pollyanna Dutra, ao Senado Federal, e a validação do nome do vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (Progressistas), como vice na chapa encabeçada pelo governador João Azevêdo.

De acordo com o presidente estadual do PSB na Paraíba, Gervásio Maia, a legenda ainda homologará as candidaturas dos 40 filiados que concorrerão aos cargos de deputado estadual e deputado federal nas eleições de 2 de outubro.

“Mais do que apresentar aos paraibanos e paraibanas todos os nossos candidatos e candidatas a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e referendar o nome de João Azevêdo para a reeleição, nós queremos mostrar à Paraíba que é possível fazer a boa política, a que faz ações efetivas para melhorar a vida do povo, como estamos promovendo nesses últimos três anos e meio”, afirmou Gervásio.

A convenção do PSB vai contar também com a participação de filiados e lideranças políticas das 12 legendas que apoiam o projeto de reeleição do governador João Azevêdo.

