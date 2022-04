Com FIFA 22, Sony revela os jogos gratuitos da PS Plus de maio

A PlayStation acaba de anunciar os jogos que estarão disponíveis para anunciantes da PS Plus em maio. A partir de 03 de maio, terça-feira, os membros PlayStation Plus poderão curtir o FIFA 22, o Tribes of Midgard e o Curse of the Dead Gods. Nessa data, esses três jogos já poderão ser adicionados à sua biblioteca. Os títulos deste mês também incluem um pacote DLC bônus para FIFA 22, exclusivo para assinantes.

Lembrando que os jogadores têm até o dia 2 de maio para resgatarem os títulos de abril, que incluem Hood: Outlaws & Legends, Bob Esponja Calça Quadrada e Slay the Spire.

FIFA 22 | PS5, PS4

Com tecnologia da Football e da EA Sports, FIFA 22 deixa o jogo ainda mais parecido com a vida real, com avanços de jogabilidade em cada um dos modos. Construa a sua equipe dos sonhos no Ultimate Team, crie o seu clube no Modo Carreira e expresse-se em grande estilo nas ruas com a jogabilidade reformulada do Volta Football. Encare partidas acirradas em modo multiplayer online ou local em seu PS4 ou PS5****, com o potencial do console PS5 deixando todas as partidas ainda mais reais com a revolucionária tecnologia de última geração HyperMotion. Com grandes inovações entrando pelos quatros cantos do campo, chegou a hora de você começar a sua temporada no FIFA 22!

Tribes of Midgard | PS4 e PS5

Tribes of Midgard mistura os gêneros de sobrevivência e ARPG em uma colorida experiência individual ou colaborativa**** ambientada dentro do universo da mitologia nórdica. Desempenhando o papel de um Einherjar ressuscitado por ninguém menos do que o próprio Odin, você e a sua tribo de até 10 jogadores precisarão defender a Semente de Yggdrasil contra as malignas forças que estão trabalhando para tornar o Ragnarök uma realidade. Juntos, vocês terão que iniciar uma jornada exploratória pelos territórios selvagens de Midgard, coletando recursos, materiais e tesouros escondidos que serão essenciais para a forja de novas armas e armaduras épicas e também para fortalecer a sua vila. As suas maiores ameaças estarão escondidas por toda Midgard na forma de gigantes e bestas-feras das lendas nórdicas. Será que vocês conseguirão vencer essas forças, salvar a Semente e escapar com vida antes que o Fimbulwinter chegue trazendo seus três invernos ininterruptos?

Curse of the Dead Gods | PS4

Neste jogo roguelike de um único jogador, explore um templo amaldiçoado, um labirinto aparentemente infinito de poços sem fundo, armadilhas mortais e monstros. A sua ambição será o seu fim, mas não será uma saída. Levante-se para lutar novamente. Colecione relíquias místicas e um arsenal que lhe deixará incontrolável. Porém, cada poderosa maldição poderá ser uma faca de dois gumes, criando assim maldições únicas que influenciarão o seu estilo de jogo e cada nova tentativa. Desafie as divindades malignas que continuam nesse lugar. Batalhe contra hordas de inimigos por entre passagens cavernosas e escuras repletas de armadilhas e segredos de todos os tipos, desde estátuas que cospem fogo, até explosivos, espinhos escondidos e coisas muito piores.

