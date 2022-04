Com presença de Veneziano e Ricardo, MDB e PT realizam encontro “Diálogo com a Paraíba” neste domingo em Solânea

O MDB e o PT paraibanos vão realizar, a partir deste mês de abril, seguindo pelos próximos meses, uma série de encontros, denominados “Diálogo com a Paraíba”. O objetivo será o de ouvir os paraibanos sobre os principais problemas vivenciados atualmente nos Municípios e os anseios da população, em diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Habitação, dentre outras.

Os encontros terão a participação do pré-candidato do MDB ao Governo do Estado, Veneziano Vital do Rêgo; do pré-candidato do PT ao Senado, Ricardo Coutinho; dos pré-candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa da Paraíba pelas duas legendas, além de lideranças políticas das diversas regiões do Estado e, principalmente, da população em geral.

Nos encontros, também serão debatidas as políticas públicas propostas pelo parceiro de Veneziano e de Ricardo na Paraíba, que é o pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luis Inácio Lula da Silva. O primeiro encontro da série está marcado para este domingo (10), na cidade de Solânea, mais precisamente no Grêmio Morenense, localizado na rua Celso Cirne, nº 180, centro.

“A Paraíba clama por diálogo. Os paraibanos querem ser ouvidos, o que, lamentavelmente, está em falta hoje com a atual gestão. Temos que construir propostas de acordo com o que a população anseia e, para isso, nós vamos realizar estes encontros, dando a oportunidade para que cada cidadão possa se expressar e dizer o que espera do futuro governador e de sua equipe de governo”, afirmou Veneziano.

“É preciso que a Paraíba retome o seu desenvolvimento e recupere o tempo perdido nestes últimos três anos e quatro meses de inoperância, de falta de diálogo e de uma inexplicável ausência de políticas públicas que estejam de acordo com as necessidades do povo paraibano. É por isso que o diálogo é tão importante neste momento”, afirmou Ricardo Coutinho.

Assessoria de Imprensa

Diretório Estadual do MDB da Paraíba

