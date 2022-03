Com presença de Veneziano, MDB filia prefeito do Congo, Dr. Romualdo, que será candidato a Deputado Estadual

Com a presença do Presidente estadual do MDB na Paraíba, Vice-presidente do Senado Federal e pré-candidato a Governador nas eleições deste ano, Veneziano Vital do Rêgo, foi realizada na tarde e noite desta sexta-feira (26) a filiação do Prefeito do Congo, Dr. Romualdo, ao MDB. A solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Serra Branca.

Dr. Romualdo será candidato pelo MDB a Deputado Estadual, nas eleições deste ano. Para isso, ele deixará o cargo de Prefeito, assumindo em seu lugar a Vice-Prefeita, Flávia Emanoela Sousa Pereira (Flavinnha). Os dois foram eleitos no pleito municipal de 2018 com 2.235 votos, o equivalente a 51,19% dos votos válidos.

A solenidade foi bastante prestigiada e contou com a presença de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e lideranças políticas de Serra Branca e de cidades do Cariri. Como médico, Dr. Romualdo tem uma atuação não apenas política, mas no exercício da Medicina, em toda a região, o que lhe garantiu 19.042 votos na eleição pra deputado estadual em 2018, considerada uma excelente votação.

Ao falar aos presentes, Veneziano agradeceu a todos, destacou a importância para o Cariri de voltar a ter o seu representante na Assembleia Legislativa da Paraíba e mostrou a necessidade de também eleger, em outubro próximo, um governador parceiro do Cariri, ao lado de um presidente que olhe para o Nordeste e de um Senador comprometido com as causas populares, citando a sua futura postulação ao Governo do Estado e as pré-candidaturas de Luis Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato a Presidente da República; e do ex-governador Ricardo Coutinho (PT), para Senador.

“Participamos na tarde e noite desta sexta-feira, com muita alegria, satisfação e esperança, da filiação do amigo prefeito do Congo, Romualdo, ao MDB; e lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual. Um momento marcante, da certeza de que o Cariri vai acolher esse seu filho, voltando a ter sua representação na Assembleia Legislativa. Mais um companheiro que se soma ao projeto de retomada do trabalho e do desenvolvimento, com Lula presidente, nosso nome para o Governo do Estado e Ricardo para o Senado. Com diálogo e trabalho poderemos fazer muito mais pela Paraíba”, disse Veneziano.

Em sua fala, Romualdo agradeceu a Veneziano as atenções que ele, como Senador, tem tido não apenas com o Congo, mas com todo o Cariri. Ele lembrou que, totalmente diferente de Veneziano, o atual governador da Paraíba deu as costas para a região, tornando-se, até mesmo, inacessível para os que defendem os interesses do Cariri. “É difícil até conseguir uma audiência. A gente tenta marcar, mas o homem é inacessível. Nós precisamos de um governador que ouça o Cariri”, afirmou.

“Emoção, amor, Cariri. Se eu fosse obrigado a resumir em poucas palavras o dia de hoje, talvez começasse com essas três. Mas, palavras não são suficientes para traduzir o que as pessoas de diferentes cidades da região me presentearam, com gestos, palavras, afetos. Vamos para o nosso maior desafio: devolver ao Cariri a representação que ele merece, ter uma vaga na Assembleia Legislativa, e vamos fazer isso juntos. A filiação ao MDB da Paraíba é parte dessa história, uma nova trajetória”, afirmou Dr. Romualdo.

“Temos, ainda, que agradecer ao senador Veneziano Vital do Rêgo pelo convite e destacar que nossa escolha teve como objetivo fortalecer o palanque de Lula na Paraíba. Em frente, sempre!”, reafirmou o pré-candidato a deputado Estadual.

