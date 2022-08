Com Ricardo Coutinho inelegível, Efraim Filho lidera corrida para o Senado, diz Big Data

Com Ricardo Coutinho inelegível, Efraim Filho (União) lidera a corrida para o Senado pela Paraíba, conforme mostra a pesquisa Real Time Big Data. A consulta contratada pela RecordTV foi divulgada nesta terça-feira (23) e mostra Efraim com 22% das intenções de voto e Bruno Roberto (PL) em segundo lugar com 9%, no cenário sem Ricardo na disputa.

Ricardo Coutinho já perdeu recursos no TRE-PB e STF, mas busca ainda reverter a inelegibilidade para concorrer ao cargo de senador da Paraíba.

Confira os números da pesquisa estimulada, sendo o cenário 2, abaixo, sem Ricardo Coutinho:

Estimulada senador (cenário 2)

Efraim Filho (União Brasil) – 22%

Bruno Roberto (PL) – 9%

Pollyanna Dutra (PSB) – 6%

Sérgio Queiroz (PRTB) – 5%

André Ribeiro (PDT) – 2%

Alexandre Soares (PSOL) – 2%

Manoel Messias (PCO) – 1%

Nulo/branco – 25%

Não sabe ou não respondeu – 28%

Real Time Big Data

A pesquisa Real Time Big Data coletou 1.500 entrevistas, entre os dias 20 e 22 de agosto de 2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Ela foi registrada junto à Justiça Eleitoral com o código PB-03455.

Foram consultados eleitores dos municípios de João Pessoa, Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, Itapororoca, Mamanguape, Mari, Pedras de Fogo, Rio Tinto, Santa Rita, Sapé, Campina Grande, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Araruna, Areia, Aroeiras, Bananeiras, Barra de Santa Rosa, Cacimba de Dentro, Cuité, Esperança, Guarabira, Ingá, Itabaiana, Lagoa Seca, Queimadas, Remígio, Solânea, Soledade, Patos, Santa Luzia, Cajazeiras, Sousa, Brejo do Cruz, Catolé do Rocha, Cabaceiras, Caturité, Conceição, Condado, Ibiara, Imaculada, Itaporanga, Jericó, Juru, Juazeirinho, Paulista, Piancó, Pombal, Princesa Isabel, São Bento, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Taperoá, Tavares, Teixeira e Uiraúna.

clickpb