Com show emocionante e memorável, Alok reúne milhares de pessoas no Muriçocas do Miramar em João Pessoa

DJ entregou uma festa democrática e inclusiva para quem acompanhava o trio passar pela avenida

Em êxtase, João Pessoa assistiu um grandioso espetáculo de luzes, cores e sons que aconteceu na Avenida Epitácio Pessoa durante o Muriçocas do Miramar, um dos maiores blocos de arrasto do país, na noite da última quarta-feira (15). O evento apoteótico foi assinado pelo DJ internacional Alok, que arrastou milhares de pessoas ao longo de três horas no trio que encerrou as festividades do pré-carnaval da capital paraibana. Sem cobrar cachê e sem utilizar dinheiro público, Alok trouxe para a avenida um espetáculo nunca antes visto, um verdadeiro presente para João Pessoa, como ele mesmo disse. O trio do DJ, imponente e tecnológico, exibia telas de led, luzes e projeções que aumentavam a expectativa dos foliões. Sob os aplausos e gritos eufóricos de admiradores, Alok iniciou a apresentação pontualmente às 23h, logo após o trio comandado pela paraibana Elba Ramalho.

Admirador da Paraíba, o DJ veio com a esposa Romana Novais, também encantada pelo estado, e confessou que estava ansioso em poder proporcionar um show aberto aos paraibanos pela primeira vez. “É muito especial pra mim poder fazer esse evento aberto e para todos, porque eu tenho um carinho enorme pela Paraíba e acho que a energia daqui é singular, sempre falo que a grande atração daqui não são os artistas, é o público”, elogiou.

Em uma festa diversa e aberta ao povo – sem cordas ou abadás -, o show agregou públicos de diferentes idades que se espalharam na pipoca, nos camarotes e varandas por onde o ele passava. Para o momento, Alok montou uma setlist democrática que foi do rock a MPB, além de reunir sucessos autorais, como Hear Me Now e Never Let Me Go. O DJ apostou em hits do momento e grandes fenômenos da música brasileira e internacional. Também não faltaram mixagens com o música do Carnaval 2023, “Zona de Perigo”, de Leo Santana, e canções para o coração, como “Todo Mundo vai sobrer”, da saudosa Marília Mendonça. “João Pessoa que deu o show! Estou em êxtase!”, emocionou-se.

Curtir isso: Curtir Carregando...