Comandante da Regional 3 disse que antes de suspender aulas, prefeitos e secretárias devem se informar com a polícia

Em contato por telefone com o Coronel Gilberto Felipe Comandante Regional 3, que envolve as áreas do 4ºBPM de Guarabira, 8ºBPM Itabaiana, 2ª CIPM de Mamanguape, 7ª CIPM de Solena, 9ª CIPM de Sapé. Ao todo são 56 municípios monitorados na Operação Divisa Segura. Coronel Gilberto afirmou a redação do Portalmidia que a situação está sob controle e que qualquer prefeito ou secretario de educação desses municípios devem antes de tomar qualquer decisão, entrar em contato com a policia.

As cidades de Caiçara, Logradouro e Jacaraú suspenderam as aulas até segunda ordem. Elas estão na divisa com o Rio Grande do Norte.

Esse estado de alerta na Paraíba é devido aos ataques realizados por membros de facção criminosa no RN desde a ultima terça-feira (14), quando veículos e prédios públicos foram queimados pelos criminosos.

