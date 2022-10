Começa a votação em todo o país; eleitores têm até as 17h para ir às urnas

Começou às 8h deste domingo (30), pelo horário de Brasília, o segundo turno das eleições gerais de 2022. Assim como no primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, a votação é simultânea em todos os estados, com término previsto para as 17h, também pelo horário de Brasília. Mais de 156 milhões de eleitores estão habilitados para ir às urnas.

A Presidência da República e os governos de 12 estados estão em disputa. Os mandatos duram quatro anos.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) concorrem à Presidência.

Os 12 estados com segundo turno para governador são Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

