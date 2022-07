O Comerciante de animais conhecido por “Dé Vaca Véia”, foi assassinado na noite deste domingo (24), na cidade de Pirituba, Agreste Paraibano. De Acordo com as primeiras informações, a vítima foi morta com golpes de faca em frente a casa onde morava.

A motivação seria por uma discussão ocorrida na manhã date domingo por conta de cavalos. A vítima tinha entre 80 e 81 anos de idade.

O acusado foi preso em flagrante.

Matéria em atualização

