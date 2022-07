Comerciante que teve Kombi destruída pelo fogo diz que não tá sendo fácil e pede ajuda

O comerciante guarabirense Ivanildo do Ovo, teve a sua Kombi destruída pelo fogo, na madrugada desta terça-feira (26) na rua Delfino Cosme no bairro do Nordeste em Guarabira. O veículo era seu instrumento de trabalho. Por volta das 4h da madrugada os bombeiros controlaram as chamas.

As causas do incêndio: segundo Ivanildo a Kombi começou a pegar fogo quando ele fazia a entrega do pão.

À TVMIDIA ele disse que não tá sendo fácil vê seu instrumento de trabalho destruído e pede ajuda. Faça sua doação através do pix: 83 987702884 Ivanildo clemntino da Silva, Banco Santander.

