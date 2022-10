Comitê de Lula comemora virada durante apuração dos votos; VÍDEO

O momento em que Lula (PT) ultrapassou Jair Bolsonaro (PL) na apuração dos votos no segundo turno da eleição neste domingo (30) foi registrado em vídeo. A imagem mostra integrantes do comitê do presidente eleito em um hotel na capital paulista.

A apuração dos votos começou quando a votação foi encerrada, às 17h. Bolsonaro liderou por mais de uma hora, mas Lula virou quando pouco mais de 66% das urnas estavam apuradas, momento que foi registrado no vídeo.