Concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba terá 1.100 vagas e lançamento da banca e edital nas próximas semanas

O concurso público da Polícia Militar (PMPB) e do Corpo de Bombeiros da Paraíba (CBMPB) terá banca organizadora definida em abril e edital lançado em maio. As informações são do comandante-geral da PMPB, coronel Sérgio Fonseca, em entrevista à TV Cabo Branco, nesta segunda-feira (3).

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, o termo de referência foi definido entre as duas corporações (PMPB e CBMPB) e a banca organizadora será definida neste mês.

Serão ofertadas 1.100 vagas, sendo 900 para soldado da Polícia Militar da Paraíba e 200 para nomeação de profissionais do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

O edital será lançado em maio e, com isso, a prova objetiva deve ser agendada para um prazo em torno de três meses a frente, entre agosto e setembro.

Os interessados em se candidatar a vagas na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba devem ter 32 anos de idade máxima, homens com 1,60m de altura e mulheres com 1,55m. Haverá reserva de 10% das vagas para mulheres, ainda segundo informou o coronel Sérgio Fonseca.

Fonte: ClickPB.

