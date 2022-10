Confira a agenda dos candidatos ao Governo da Paraíba nesta segunda-feira

Os candidatos ao Governo do Estado participam nesta segunda-feira (10) de reuniões, caravanas e comícios entre outras atividades. O ClickPB diariamente publica a agenda dos candidatos que disputam a vaga de chefe do Executivo do Estado da Paraíba.

JOÃO AZEVÊDO (PSB)

Manhã

– Gravação do guia eleitoral

Tarde

– Encontro com apoiadores

Noite

– 20h – Plenária com o prefeito Cícero Lucena no Bairro das Indústrias

Local: Ágape Recepções

PEDRO CUNHA LIMA (PSDB)

MANHÃ

• Reuniões internas

TARDE

• Grava guia em Campina Grande

NOITE

• Participa do programa Frente a Frente da TV Arapuan

