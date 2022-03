Confira a apresentação de Beyoncé no Oscar com participação de violinista paraibana

A violinista paraibana Karoline Menezes, de 33 anos, se apresentou na música “Be Alive”, juntamente com vários outros instrumentistas.

A cantora Beyoncé se apresentou na noite deste domingo (27), no Oscar 2022. A violinista paraibana Karoline Menezes, de 33 anos, se apresentou na música “Be Alive”, juntamente com vários outros instrumentistas.

Apesar da premiação ser ao vivo, Beyoncé gravou sua performance em uma quadra de tênis em referência ao esporte da cinebiografia. Além do vocal da cantora, a apresentação contou com diversas bailarinas.

Não é a primeira vez que a violinista de 33 anos se apresenta no Oscar. Em 2015, ela acompanhou a banda de The Weeknd, tocando a faixa ‘Earned It’, que é trilha sonora do filme ’50 Tons de Cinza’.

Em 2020, tocou com o rapper Eminem a música ‘Lose Yourself’, da trilha sonora de ‘8 Mile – Rua das ilusões’. Já em 2021, acompanhou a cantora Celeste, com ‘Hear My Voice’, música de ‘Os 7 de Chicago’.

E ela também já tocou com diversos artistas do showbusiness. No final do ano passado, dividiu o palco com a britânica Adele, em um show transmitido na rede de TV americana CBS.

A apresentação, que aconteceu no dia 20 de novembro, foi um recorde de audiência desde a cerimônia do Oscar, em fevereiro do mesmo ano, chegando em uma audiência de quase 10 milhões de pessoas.

No currículo da paraibana também estão Elton John, Snoop Dogg, Queen Latifah, Mary J. Blige e Andrea Bocelli.

Porém, ela não nega suas raízes paraibanas e também teve oportunidade de tocar com grandes músicos nordestinos como Chico César, Dominguinhos e Sivuca.

