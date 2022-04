Confira a programação da igreja católica durante a semana santa

Todas as celebrações ocorrerão com a presença dos fieis, ocupando 100% da lotação das igrejas, como acontece desde o dia 11 de março

A Igreja Católica divulgou a programação da Semana Santa na Paraíba. Todas as celebrações ocorrerão com a presença dos fieis, ocupando 100% da lotação das igrejas, como acontece desde o dia 11 de março.

O Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, preside as celebrações na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, com transmissão através do canal da Arquidiocese no YouTube. Nas paróquias, as missas serão presididas pelos padres e permanecem as transmissões online para redes sociais paroquiais.