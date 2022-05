Conheça os analgésicos a naturais

A função dos analgésicos é amenizar ou eliminar as dores em qualquer parte do corpo, sobretudo na cabeça, mas também nos músculos e articulações. Existem diferentes tipos de analgésicos que podemos comprar nas farmácias, muitas vezes com o alívio rápido da dor. O problema é que, se esses analgésicos forem usados em excesso, podem ocorrer diversos efeitos colaterais.

Caso você seja o tipo de pessoa que toma muitos analgésicos (mais que 15 comprimidos no mês), o ideal é tentar alguns analgésicos naturais para amenizar o efeito negativo no organismo.

Cada organismo reage de forma diferente para cada componente, então faça testes e veja o que mais funciona para o seu caso.

Casca de Salgueiro

O uso da casca de salgueiro branco para alívio da dor vem desde a Grécia Antiga. Por ser rico em salicina, a casca de salgueiro branco tem o mesmo efeito da aspirina que compramos nas farmácias. A casca de salgueiro branco pode ser adquirida em lojas de produtos naturais, inclusive sob a forma de cápsulas para consumo imediato. Pode-se usar a casca de salgueiro para ajudar a aliviar o desconforto originado por dores de cabeça, dores lombares, osteoartrite e muitas outras doenças.

Cúrcuma e Pimenta Caiena

Esta especiaria contém curcumina, um potente analgésico que ajuda a bloquear a dor no corpo e, por sua vez, a combater a inflamação. Pode-se consumir a cúrcuma no lugar dos fármacos, sem nenhum efeito colateral. Como foi demonstrado em vários estudos, a cúrcuma pode ajudar a deter as dores da artrite reumatoide, ao “anular” o envio de neurotransmissores ao cérebro.

A pimenta é um estimulante estimula o fluxo sanguíneo e assim alivia a dor. Da mesma forma, eles têm um ingrediente, a capsaicina, que bloqueia a dor, pois persuade o cérebro de que a área tratada não é, de fato, dolorosa e, portanto, cega os nervos.

Então, o cérebro produz a substância que acalma a dor. Capsaicina na pimenta caiena também reduz dor nas costas, dor muscular e dor devido à artrite.

Além disso, os dois ingredientes — cúrcuma e pimenta caiena — se potencializam quando ingeridos juntos, aumentando o aproveitamento pelo organismo.

Gengibre

A raiz do gengibre foi usada na antiguidade no tratamento de problemas como a artrite, graças à sua capacidade para reduzir a inflamação e a dor nas articulações. O gengibre, tanto em forma de chá como para uso tópico, tem um poderoso efeito anti-inflamatório e analgésico, capaz de combater diferentes doenças.

Cravo da Índia

O cravo é utilizado em todo o mundo. Ele é um excelente analgésico natural capaz de aliviar fortes dores de cabeça e de dentes. Esse benefício é atribuído aos seus conteúdos significativos de eugenol, componente ativo que tem propriedades anestésicas e antibacterianas, crucial para reduzir doenças e outros problemas associados.

Bolsa de Água Quente ou de Gelo

Considere usar também compressa de água quente para aliviar cólica menstrual, compressa gelada para dor de cabeça e gelo para dores musculares.

O gelo: é um anti-inflamatório natural. Por isso, é indicado para amenizar inflamações ou imediatamente após um trauma local. Acidentes que possam causar edemas ou hematomas — como pancadas e torções — devem ser tratados com gelo. A temperatura fria contrai e diminui o fluxo de fluidos. O gelo também age como analgésico; por isso é bastante utilizado em esportes de impacto.

Compressa quente: a compressa quente age no corpo como um relaxante muscular. Por isso, é indicada quando a pessoa tem tensões musculares esporádicas como, por exemplo, torcicolos de causa não traumática ou fadiga muscular na região da lombar. O calor é um potente vasodilatador, o que causa o aumento da vascularização e oxigenação da musculatura.

Exercícios Físicos

A atividade física aumenta a produção de serotoninas e endorfina, que estimulam a sensação de bem-estar e diminuem a dor.

Se praticada regularmente, a atividade física não só alivia as dores de quem já sofre com a lombalgia, como também previne a dor nas costas em quem ainda não a sentiu. O exercício ajuda a fortalecer a musculatura, o que aumenta a sustentação do corpo, diminui o risco de lesões e melhora a postura.

Suplementação de Magnésio

O magnésio é essencial para manter o funcionamento do nosso corpo. Entretanto, devido ao aumento de consumo de comida industrializada, muitas pessoas sofrem com deficiência de magnésio. Tomar suplementos de magnésio melhora o funcionamento dos nervos e dos músculos, diminuindo as dores. A suplementação de magnésio também é muito eficaz para aliviar as dores de cabeça.

Acupuntura

Esta antiga prática médica chinesa busca aliviar a dor, alegando equilíbrio das “vias de energia natural do corpo”. Para esta prática, os acupuntores colocam minúsculas e finas agulhas na sua pele. A localização da inserção está relacionada à fonte da dor. A acupuntura pode aliviar a dor, fazendo com que o corpo libere a serotonina , um produto químico “sensacional” para alívio da dor.

Óleos Essenciais

Para o alívio natural da dor de cabeça, dois óleos essenciais são eficazes: o óleo de hortelã-pimentamelhora a circulação e o óleo de lavanda reduz a tensão muscular – duas maneiras de parar rapidamente uma dor de cabeça.

Tente misturar algumas gotas de óleo de lavanda em suas mãos e, em seguida, esfregando a mistura na sua testa e na nuca. Você também pode diluir algumas gotas, misturando os óleos essenciais com óleo de amêndoa ou coco.

Água

Segundo especialistas, beber uma boa quantidade de água por dia pode ajudar a tratar várias dores. Por quê? A água ajuda a eliminar a histamina, um composto que desencadeia a dor de tecidos lesionados.

Quem sabe sua dor não é simplesmente desidratação? A água é um elemento chave para a cartilagem que amortece as extremidades dos ossos e, quando estes tecidos estão bem hidratados, eles podem se mover e deslizar uns sobre os outros sem causar dor.

E você, costuma tomar muitos analgésicos no mês? Que tal experimentar algo mais natural?

