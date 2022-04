Conheça os pré-candidatos a governador e ao Senado em todo o país

Disputas se articulam com a eleição presidencial; partidos têm até agosto para oficializar os nomes dos postulantes aos cargos

Nas eleições gerais deste ano, além de votar para presidente, os brasileiros vão escolher governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

A CNN levantou os nomes de possíveis candidatos a governador e a senador nos estados e no Distrito Federal. Confira abaixo.

As disputas para os governos e para o Senado se entrelaçam com a eleição presidencial. Os principais concorrentes ao Planalto tentam articular candidaturas para que possam ter palanques nos estados e no Distrito Federal.

No Senado, que irá renovar um terço dos mandatos neste ano, os pré-candidatos a presidente buscam formar uma base de apoio no Congresso que ajude a sustentar o futuro governo.

Os interessados em disputar os cargos podem mudar de partido até 1º de abril. Além de atrair filiados, alguns partidos negociam a formação de federações com outras legendas – o prazo para isso vai até 31 de maio.

Para constituir federações que possam disputar as eleições deste ano, os partidos precisam superar conflitos entre as disputas nacional e estaduais.

De abril até a agosto, os postulantes aos cargos ainda serão considerados pré-candidatos.

Em agosto, os partidos deverão confirmar os candidatos, e a campanha eleitoral terá início oficialmente.

Clique nas unidades federativas e veja os possíveis candidatos.

Região Sudeste

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espírito Santo

Região Sul

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Região Centro-Oeste

Goiás

Distrito Federal

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Região Nordeste

Bahia

Sergipe

Alagoas

Pernambuco

Paraíba

Rio Grande do Norte

Ceará

Piauí

Maranhão

Região Norte

Pará

Amazonas

Tocantins

Rondônia

Acre

Amapá

Roraima

