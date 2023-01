CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VAI INVESTIGAR MÉDICA QUE APOIOU ATOS GOLPISTAS

O Conselho Federal de Medicina (CFM) atendeu um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) e instaurou procedimento disciplinar para apurar a conduta da médica e 2ª vice-presidente da entidade, Rosylane Rocha, que defendeu os golpistas que invadiram, depredaram e roubaram os prédios públicos sediados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Em publicações no Instagram, a médica compartilhou imagens da invasão do Congresso Nacional com a legenda “Agora vai”, chamou os golpistas de “pessoas de bem” e celebrou a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que não agiu para impedir a invasão dos prédios públicos.

Em outra publicação, a médica compartilhou a imagem da escultura “A Justiça” pichada com a frase “perdeu, mané”. A frase foi dita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso após ser abordado por um bolsonarista em Nova York.

Congresso em Foco

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram