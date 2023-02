Conselho tutelar de Guarabira leva criança com sinais de espancamento para o hospital

No fim da tarde desta segunda-feira (13), os conselheiros tutelares fizeram visita técnica de rotina no bairro do Nordeste, e indentificaram uma mãe com com duas crianças. Uma das crianças de 02 anos de idade estava com hematomas no rosto.

Em seguida, os conselheiros conduziram a mãe e a criança para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e fomos até à delegacia para a mãe da criança prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Na delegacia a mãe disse que o pai é que responsável pelas agressões.

A criança apresentava, além de hematomas no rosto, equimose no pescoço e um início de hemorragia nos olhos.

Após sair o resultado dos exames pedidos pela polícia, a criança novamente foi levada para a UPA.

Segundo informações do médico, a criança será encaminhada para o Hospital de Trauma em João Pessoa. O Ministério Público já foi acionado para tomar as Medidas de Proteção às crianças mencionadas.

Curtir isso: Curtir Carregando...