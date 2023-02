Construção provoca cratera em avenida de Guarabira

O trecho de uma avenida no Centro de Guarabira (Avenida Padre Inácio de Almeida), está interrompido o acesso por causa de uma cratera que se abriu e engoliu parte da avenida. De acordo com populares a cratera pode ter sido causada por uma construção que está sendo edificada. Populares já aviam alertado anteriormente para a possibilidade do problema surgir, porém apenas alguns sinalizadores foram adicionados para evitar que veículos estacionasse próximo a construção.

