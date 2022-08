“Consultas internas mostram que Wilsinho é muito importante para a região”, declara Nilvan

Considerando ser um político jovem e visionário, Wilsinho levanta a bandeira do empreendedorismo que gera emprego e renda a população.

O pré-candidato a deputado federal Wilsinho (PL) esteve nesta terça-feira (02) ao lado do pré-candidato a governador da Paraíba Nilvan Ferreira (PL), que cumpria agenda política na cidade de Guarabira-PB. Na oportunidade, os políticos se reuniram com empreendedores locais e concederam entrevista em rádio.

Pela manhã, o pré-candidato Wilsinho, juntamente com Nilvan, visitou à empresa Guaraves, onde foram recepcionados pelo empresário Ivanildo Coutinho. Considerando ser um político jovem e visionário, Wilsinho levanta a bandeira do empreendedorismo que gera emprego e renda a população e, consequentemente, move a economia da cidade de Guarabira.

Fortalecendo ainda mais esse discurso, os pré-candidatos compareceram também à empresa da BioExtratus, gerida pelo empresário Ary, que vem expandindo seu negócio pelo Brasil afora. A parceria é de extrema importância para o crescimento do sistema financeiro dos municípios.

Dando continuidade à programação agendada, Wilsinho e Nilvan estiveram na Rádio Cultura FM, onde concederam entrevista ao programa Tribuna do Povo e trataram de vários assuntos como educação, empreendedorismo, segurança pública, infra-estrutura e etc. Na ocasião, Nilvan aproveita para confirmar seu apoio e confiança à pré-candidatura de Wilsinho.

Encerrando sua passagem pelo município, Nilvan percorreu o entorno da feira livre, adentrando aos comércios Osvaldo Variedades e Comercial Cândido. No centro da cidade, a loja SP Variedades e a Top Designer também foram visitadas pelos pré-candidatos. No bairro do Cordeiro, Wilsinho e Nilvan estiveram juntos com lideranças políticas da cidade.

Com Assessoria de Comunicação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram