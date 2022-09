Consumidor pagará mais caro pelo botijão de gás a partir da próxima semana na Paraíba, diz presidente do Sinregás

O presidente do Sindicato de Revendedores de Gás GLP (Sinregás – PB), Marcos Antônio Bezerra, em entrevista ao ClickPB, nesta quarta-feira (1) disse que a estimativa é de 7% a 8% de repasse no preço do produto.

Setembro começou com mais um anúncio de reajuste no preço do gás de cozinha. O aumento já é esperado e as distribuidoras já programam para o próximo dia 5, o aumento percentual devido o dissídio coletivo anual dos trabalhadores do setor.

O presidente do Sindicato de Revendedores de Gás GLP (Sinregás – PB), Marcos Antônio Bezerra, em entrevista ao ClickPB, nesta quarta-feira (1) disse que a estimativa é de 7% a 8% de repasse no preço do produto.

“Esse aumento acontece todo o ano no começo de setembro, devido o dissídio coletivo da categoria que trabalha nas distribuidoras de gás. Esse aumento que é aplicado pelas distribuidoras acontece regularmente no mês de setembro porque corresponde ao repasse dos custos referentes ao dissídio coletivo da categoria, acrescido dos insumos e impostos federais. Como já é de praxe, esse ano, o aumento se dará no dia 5”, explicou ao ClickPB.

Como apurou o ClickPB, esse é o terceiro aumento que a Petrobras aplica sobre o botijão de 13 kg em 2022. Com o reajuste, o preço do gás de cozinha à vista deve ficar em torno de R$ 115 e R$ 125, a partir do próximo dia 5. Na compra a prazo, o botijão pode chegar a custar R$ 130.

“Ainda não temos a confirmação de quanto será o aumento, mas há a previsão de que seja algo em torno de 7% a 8%”, revelou o sindicalista.

