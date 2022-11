Copa do Mundo: Eduardo Bolsonaro aparece no estádio durante jogo do Brasil contra a Suíça

A imagem foi mostrada no intervalo do jogo pelas câmeras oficiais da Fifa.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), estava no estádio onde jogaram Brasil x Suíça, nesta segunda-feira (28), pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar.

O deputado foi filmado pelas câmeras da transmissão oficial da Fifa no momento em que posava para fotos no intervalo da partida. Ele estava com outras pessoas e a mulher, Heloísa Bolsonaro.

Mais cedo, Heloísa fez uma postagem em sua conta do Instagram com a camisa preta da seleção brasileira. Eduardo Bolsonaro não informou nas suas redes sociais que estaria no Catar. Internautas criticaram a viagem do casal ao Catar em publicações do deputado e da mulher no Instagram.

O g1 procurou a assessoria de Eduardo Bolsonaro e aguardava resposta até a última atualização desta reportagem.

Heloísa Bolsonaro postou foto nos stories com a camisa da seleção brasileira — Foto: Reprodução

E os patriotas na frente dos quartéis debaixo de sol e de chuva, negando a copa do mundo, assumindo crimes, despesas etc… lamento muito, pessoal… bem que eu tentei evitar isso, avisei antes, bem antes… pic.twitter.com/1td5ZmXINO — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) November 28, 2022

O patriota tomando chuva na frente do quartel e o Eduardo Bolsonaro assistindo a Copa do Mundo lá no Catar pic.twitter.com/9gqde6WS3E — William De Lucca (@delucca) November 28, 2022

Vão lá pessoal… fiquem nas ruas apanhando da polícia enquanto o Eduardo Bolsonaro está lutando por você lá do Catar assistindo aos jogos da Copa… 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/RpCjZeD3hJ — Ocidente Livre (@OcidenteLivre) November 28, 2022

