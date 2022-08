Coroinha é esfaqueado dentro de igreja no norte da Bahia

Um adolescente de 15 anos foi esfaqueado dentro de uma igreja, na noite de domingo (7), na cidade de Paripiranga, no norte da Bahia. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. O momento foi registrado por imagens de câmeras de segurança. [Assista acima].

No vídeo, é possível ver quando o suspeito entra igreja e, em seguida, ataca a vítima, que é coroinha na igreja matriz da cidade. O jovem conseguiu se desvencilhar da arma, mas ao tentar se defender, foi golpeado nas duas mãos.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente acompanhava a procissão de entrada na missa, juntamente com o padre, quando foi atacado pelo suspeito. Imagens de câmeras de segurança da igreja foram solicitadas para ajudar na identificação do suspeito, que teria 27 anos.

Agentes da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam uma patrulha na praça Ruy Barbosa, quando o ataque aconteceu.

Os PMs foram até o local e socorreram o coroinha para uma unidade de saúde do município, onde ele foi atendido.

Segundo a PM, o policiamento foi intensificado no local, mas ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem. O caso é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Paripiranga.

Por TV Bahia e g1 BA