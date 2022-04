Corpo de adolescente trans é encontrado no Sertão da PB

Uma adolescente transexual, de 16 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (19), em uma estrada vicinal, às margens da PB-272, na saída da cidade São José de Espinharas, na região de Patos, no Sertão paraibano. Conforme a Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 14h.

Renata Ferraz estava desaparecida desde o último sábado (16) e a família registrou boletim de ocorrência na delegacia nesta segunda-feira (18). O corpo da vítima foi reconhecido pelo pai. Por conta do estado avançado de putrefação, o corpo da adolescente foi levado para o município de Cajazeiras, onde será feita uma perícia.

De acordo com o delegado Carlos Seabra, as motivações ainda não foram apuradas, mas possivelmente foi um crime de transfobia. Ainda segundo o delegado, o laudo cadavérico deve apontar as causas da morte.

“Desde o momento em que houve a comunicação do fato, a Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, está em diligências, apurando, escutando testemunhas e buscando outras provas para rapidamente conseguir elucidar o crime, os motivos, a autoria e as circunstâncias que ocorreram o crime”, disse o delegado da região, Carlos Seabra.

Em nota, a representante LGBTQIA+ de Patos, Sheyla Ferreira, lamentou a morte de Renata e disse que a classe merece respeito e merece viver.

