Corpo de bebê some após traslado para João Pessoa, e pais descobrem que caixão voltou para SP: ‘Estava para ser velada hoje’

Os pais de um bebê de 10 meses, que morreu em São Paulo, aguardam a chegada do corpo dela que estava em um traslado e chegaria à João Pessoa, nesta quarta-feira (27). César Rodrigues aguardava o pouso do voo às 11h20 no Aeroporto Castro Pinto, mas após 2 horas de buscas no setor de carga, a companhia aérea informou que o corpo da filha não se encontrava no avião.