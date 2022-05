Corpo de Bombeiros procura jovem que desapareceu no mar após ser arrastado pela correnteza na praia de Lucena

O Corpo de Bombeiros procura nesta segunda-feira (2), um jovem de 22 anos que desapareceu no mar na tarde deste domingo (1), na cidade de Lucena, Litoral Norte da Paraíba. A vítima estava com um grupo de seis pessoas quando entraram no Rio Miriri.

Em seguida, eles foram arrastadados pela correnteza em direção ao mar. Três deles conseguiram retornar ao local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. A corporação informou que ao chegar, outros dois tinham sido resgatados com ajuda de um policial militar e o jovem teria submergido e não foi localizado.

As buscas foram encerradas na noite de ontem e serão retomadas nesta manhã.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...