Corpo de criança de 2 anos é encontrado em barragem na zona rural de Montadas

O corpo da criança de 2 anos que estava desaparecida foi encontrado, no início da tarde desta segunda-feira (1º), afogado em uma barragem na zona rural de Montadas, no Agreste paraibano. A informação foi confirmada pelo delegado Cristiano Santana, da 12ª Delegacia Seccional de Polícia Civil (DSPC) do município de Esperança.